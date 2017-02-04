Первый в стране региональный предвыборный штаб Алексей Навальный открывал в Петербурге по адресу Вознесенский проспект, 33. В субботу журналисты увидели у здания пикет противников политика с плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме» — намек на «дело Кировлеса», в котором Навальный проходит как обвиняемый и с которого он буквально отпросился у судьи накануне.

По словам Полины Костылевой из «Партии прогресса», а теперь — еще и руководителя регионального штаба политика, причина, по которой Петербург стал первым среди остальных регионов, была самой простой – активисты здесь подсуетились и быстрее всех подготовили подходящее помещение. Кроме того, в городе уже было набрано 1700 волонтеров. Теперь объявили о планах — создать второй по численности и значимости штаб после Москвы, обучить 6 тысяч наблюдателей и собрать 20 тысяч подписей.

«Для нас Петербург — ключевой город. Я уверен, что здесь мы получим большую поддержку», — говорил Навальный.

Он заявил, что хорошо представляет себе специфику города и в курсе всех скандалов вокруг стройки «Зенит-Арены», передачи Исаакиевского собора РПЦ. Знает Навльный и о фальсификациях на местных выборах.

«Мы предложим городу много местной повестки», — пообещал политик.

Имея в виду структуру петербургского лагеря демократов, Навальный признался, что единения добиться ему будет трудно, «слиться в едином экстазе» не получится. Но он и не намерен «склеивать коалицию», задача в другом: «обращаться к петербуржцам» напрямую.

Как минимум 200 человек в субботу пришли записаться волонтерами в штаб Навального. Очередь желающих растянулась на несколько десятков метров по Вознесенскому проспекту. В какой-то момент людям не хватило места на тротуаре, и они стали выходить на проезжую часть. Мгновенно появившиеся полицейские и машины ДПС вновь согнали всех на тротуар.

Соб. инф.