Россия отказалась выдать Украине 12 бывших бойцов спецподразделения «Беркут», рассказал начальник департамента спецрасследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, свой отказ Москва объяснила тем, что бойцы получили российское гражданство.

Горбатюк объяснил, что в причастности к событиям 20 февраля 2014 года в Киеве обвиняются 26 бывших бойцов «Беркута». Пятеро из них находятся под стражей.

«Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории России, направили запросы об их экстрадиции. Об экстрадиции всех 21 направили, но на сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них — право на временное проживание», — добавил он.

В феврале 2014 года на Майдане в результате уличного противостояния сторонников президента Виктора Януковича и силовиков с представителями оппозиции были расстреляны десятки людей. В результате в стране сменилась власть.