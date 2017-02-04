Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх в разговоре с агентством Р-спорт заявила, что больше не будет участвовать в соревнованиях. У спортсменки также есть серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр 2014 года.

«Нет, все, хватит», — ответила Антюх на вопрос, будет ли она далее выступать на соревнованиях. Антюх добавила, что не стоит ли ожидать ее возвращения в качестве спортсменки.

На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Антюх завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами, а также серебро в эстафете 4х400 метров. Однако последней награды Международный олимпийский комитет лишил россиянок из-за положительной допинг пробы у Антонины Кривошапки.

Последним соревнованием Антюх был чемпионат России 2016 года, который прошел в июне в Чебоксарах.