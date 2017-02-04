Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну пообещал отменить поправки, смягчающие наказание за преступления, связанные с коррупцией, передает Би-би-си.

«Я не хочу разделять Румынию и раскалывать страну на две части», — сказал Сорин Гриндяну.

Официальное решение об отмене поправок буде принято в воскресенье.

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Правительство решило ослабить борьбу с коррупцией, амнистировать сотни осужденных политиков и государственных чиновников, снизить порог ответственности за должностные преступления. Так, от уголовной ответственности освобождались чиновники, которые нанесли ущерб менее 44 тысяч евро.

После этого более 300 тысяч человек вышли на улицы, протестуя против введения поправок. В Бухаресте демонстранты перекрыли весь центр и блокировали правительственную резиденцию, требуя отставки кабинета министров.