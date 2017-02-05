Вечером в субботу, 4 февраля, состоялся первый телефонный разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Петром Порошенко. В ходе беседы стороны уделили внимание урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили крайнюю необходимость установления режима полного прекращения огня», — говорится в сообщении.

Разговор продлился более часа. Как сообщил на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, Трамп и Порошенко также «обсудили вопрос укрепления стратегического партнерства между Украиной и США».

https://www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko/posts/1100976123345249?pnref=story По словам Цеголко, Порошенко «поблагодарил главу США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того стороны обговорили будущий визит украинского лидера в Вашингтон, для подготовки которого в США отправится глава МИД Украины.

Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией и высказался за активизацию диалога с новой американской администрацией на всех уровнях, добавил Цеголко.