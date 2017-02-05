Глава МИД Австрии Вольфганг Соботка рассказал, что 16 из 22 задержанных в Вене выходцев из Чечни получили право на статус беженцев, передает АРА.

Еще четверо из них попросили предоставить убежище. По его словам, двоим чеченцам было отказано в соответствующем статусе.

«Нельзя, чтобы имеющие право на убежище в Австрии злоупотребляли гостеприимством», — сказал Соботка.

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Накануне стало известно, что полиция Веня задержала в одном из районом города 22 человек. Все они выходцы из Чечни. Местные жители пожаловались в полицию на большое скопление людей.

Приехавшим на место полицейским собравшиеся рассказали, что празднуют свадьбу. Сотрудники полиции заметили, что один из задержанных пытался спрятать в снегу пистолет.

При обыске полиция изъяла автоматы, пистолеты и патроны. Возраст задержанных от 25 до 50 лет.