Задержанные в Австрии чеченцы получили право на статус беженцев
Глава МИД Австрии Вольфганг Соботка рассказал, что 16 из 22 задержанных в Вене выходцев из Чечни получили право на статус беженцев, передает АРА.
Еще четверо из них попросили предоставить убежище. По его словам, двоим чеченцам было отказано в соответствующем статусе.
«Нельзя, чтобы имеющие право на убежище в Австрии злоупотребляли гостеприимством», — сказал Соботка.
Накануне стало известно, что полиция Веня задержала в одном из районом города 22 человек. Все они выходцы из Чечни. Местные жители пожаловались в полицию на большое скопление людей.
Приехавшим на место полицейским собравшиеся рассказали, что празднуют свадьбу. Сотрудники полиции заметили, что один из задержанных пытался спрятать в снегу пистолет.
При обыске полиция изъяла автоматы, пистолеты и патроны. Возраст задержанных от 25 до 50 лет.