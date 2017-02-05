Россия ввела продовольственное эмбарго как контрмеры в отношении Евросоюза, поскольку нельзя было допустить недобросовестной конкуренции со стороны производителей ЕС при введении Брюсселем санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому изданию Profil.

«Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции»? — заявил Лавров.

Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия отменит ограничительные меры против ЕС, министр заявил, что этот вопрос не стоит задавать ему, поскольку «не мы инициировали санкции, и не нам снимать их».

Также в интервью Лавров прокомментировал работу Дональда Трампа на посту президента США. По его словам, позиция Трампа «внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях». Россия и США, считает министр, смогут «внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности».

Неделю назад, 28 января, Дональд Трамп и президент России Владимир Путин впервые поговорили по телефону. Они обсудили борьбу с терроризмом, арабо-израильский конфликт, а также ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.