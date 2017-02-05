Апелляционный суд в Сан-Франциско отклонил протест министерства юстиции США на приостановку исполнения иммиграционного указа президента Дональда Трампа, передает Reuters.

Суд отказался немедленно снять запрет на исполнение президентского указа, как того требовал Минюст, попросив администрацию Трампа предоставить дополнительные доводы в поддержку своей позиции к полудню понедельника.

Ранее федеральный суд в городе Сиэтл (штат Вашингтон) ввел временный запрет на выполнение указа Трампа. В ответ министерство юстиции подало апелляцию на решение судьи Джеймса Робарта.

В январе Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий прием беженцев. Также документ на 90 дней запретил въезд в страну гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Сирии, Ливии, Сомали и Судана.

Указ вызвал волну протестов в США. Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу АВС заявил, что указом ограничивается въезд из стран, «которые имеют проблемы в области терроризма». Этим, по его словам, Трамп продемонстрировал, что «правительство ставит обеспечение безопасности народа Америки на первое место».