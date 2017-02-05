В министерстве обороны России не подтвердили сообщения о том, что минувшей ночью в районе Латакии в Сирии произошел подрыв военного автомобиля, и якобы пять российских военных погибли, передает Интерфакс.

«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Спикер военного ведомства подчеркнул, что сообщения некоторых арабских СМИ о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии «являются очередным информационным вбросом» и фальшивкой.

Ранее о взрыве российского грузовика с боеприпасами на шоссе между городами Джаблех и Банияс, сообщал телеканал Al-Jazeera. Утверждалось, что в результате погибли пятеро российских военнослужащих. Источники телеканала заявляли, что в кузове автомобиля сдетонировали боеприпасы, и ЧП не связано с атакой боевиков.