Турецкая полиция задержала 448 человек по подозрению в связях с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), сообщает агентство Anadolu.

В столице Турции Анкаре спецоперации прошли районах Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак. В результате там задержали 60 человек. Большинство из них — иностранцы. Некоторые задержанные оказались несовершеннолетними. Их национальности не называются.

Рейды также проводились в городах Газиантеп, Бурса, Конья, Адана и Измир. Самая масштабная операция прошла в регионе Шанлыурфа, там были задержаны более 100 человек по подозрению в причастности к ИГ.