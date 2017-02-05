Специальная мониторинговая миссия Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) сообщает, что обстрел ведется с обеих сторон границы между территориями, подконтрольными властям Украины и территориям сепаратистов.

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что Украина нарушила Минские соглашения и сосредоточила на линии разграничения в Донбассе ударную войсковую группировку.

В Калининском районе Донецка наблюдатели зафиксировали воронку, образовавшуюся, вероятно, в результате разрыва ракеты, выпущенной из реактивной системы залпового огня (предположительно «Смерч» или «Ураган»). Ее выпустили с северо-западной стороны.

Наблюдатели подтвердили гибель нескольких мирных жителей при обстрелах Авдеевки и Донецка. Сколько именно человек погибло, не говорится.

За последние сутки число обстрелов украинских позиций уменьшилось вдвое. В общей сложности зафиксирован 51 обстрел со стороны пророссийских сепаратистов, в результате один украинский военный ранен, еще один травмирован. В частности, на донецком направлении обстреляны Каменка, Авдеевка, Новолуганское и Зайцево, на мариупольском направлении — Чермалык, Широкино, Красногоровка и другие населенные пункты. На луганском направлении обстрел велся по Новозвановке, Богуславской, Попасной и Желтому.

По словам главы администрации Адвеевки Павла Жебривского, за неделю город покинули 248 человек.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и попытках наступления на линии соприкосновения. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские «самостийные отряды».