Правительство Румынии отменило постановление о внесении поправок в законодательство, вызвавшее ранее многотысячные акции протеста, сообщает русская служба «Би-би-си».

Речь идет об указе, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тысяч леев.

Правительство страны провело чрезвычайную встречу, после того как по всей стране начали проходить массовые забастовки.

Премьер-министр Сорин Гриндяну заявил о намерении отменить распоряжение в субботу, так как он «услышал и увидел множество мнений» и «голос улицы».

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Указ должен был вступить в силу 10 февраля. Он мог бы защитить десятки политических деятелей, обвиняющихся в коррупции, в том числе главу правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, осужденного условно по делу о коррупции с ущербом в 24 тысячи евро.