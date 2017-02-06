В Австрии полиция отпустила 20 выходцев из Чечни, которые были задержаны в пятницу в Вене, передает АРА.

На задержанных завели дело о подозрении в участии в преступной группировке.

Двадцать человек отпустили под подписку о невыезде. Еще два человека остаются под арестом из-за нарушения миграционного законодательства.

Накануне стало известно, что 16 из 22 задержанных в Вене выходцев из Чечни получили право на статус беженцев. Еще четверо из них попросили предоставить убежище. По его словам, двоим чеченцам было отказано в соответствующем статусе.

Полиция Вены задержала в одном из районов города 22 человека. Все они выходцы из Чечни.

Местные жители пожаловались в полицию на большое скопление людей. Приехавшим на место полицейским собравшиеся рассказали, что празднуют свадьбу. Сотрудники полиции заметили, что один из задержанных пытался спрятать в снегу пистолет.

При обыске полиция изъяла автоматы, пистолеты и патроны. Возраст задержанных от 25 до 50 лет.