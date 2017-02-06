В кремлевском управлении внутренней политики на прошлой неделе обсуждали отставку губернаторов пяти регионов, передают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и близкого к Кремлю собеседника.

Официально об этом могут объявить в ближайшие дни.

По словам собеседника издания, речь идет о Карелии (глава региона Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областях, а также Пермском крае (Виктор Басаргин) и Бурятии (Вячеслав Наговицын).

В УВП отказались прокомментировать возможные отставки.

Накануне источник телеканала «Дождь» в Администрации президента сообщал, что глава Пермского края Виктор Басаргин покинет свой пост 6 февраля. Как уточнил собеседник телеканала, в Кремле решили, что перед президентскими выборами в 2018 году регион должен возглавить новый человек.

«При Басаргине в Пермском крае были постоянные межэлитные конфликты, и это не устраивало Администрацию президента», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Басаргин 2 февраля со срочным визитом вылетел в Москву.

В 2017 году пройдут прямые выборы глав 14 регионов.