Белый дом планирует «вбить клин» в сотрудничество России и Ирана по Сирии, передает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации президента США Дональда Трампа.

«Если есть клин, который можно вбить между ними, мы готовы рассмотреть этот вариант», — сказал собеседник издания.

По информации The Wall Street Journal, Трамп «настроен на сдерживание Ирана». Однако детали мер не уточняются. Собеседник газеты отметил, что США планируют наладить отношения с Москвой и «агрессивно» оспаривать военное присутствие Ирана на Ближнем Востоке.

Белый дом, пишет WSJ, не знает, что может потребовать российская сторона за разрыв союза с Ираном. Однако вашингтонские эксперты по России предположили, при снижении поставок оружия Ирану Москва «вероятнее всего, дождется значительного ослабления санкций».

Ранее США расширили санкции в отношении Ирана после нарушения режима нераспространения ядерного оружия. В интервью Fox News Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один», отметив, что санкции — это «только начало».