Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о своей отставке, передает Интерфакс.

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — сказал он журналистам.

Ранее «Ведомости» сообщили о возможной отставке глав пяти регионов. В их числе был Виктор Басаргин. Источник издания также рассказал, что досрочно свой пост могут покинуть губернаторы Карелии (глава региона Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областях, а также Бурятии (Вячеслав Наговицын).

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. Источник телеканала «Дождь» рассказал, что «при Басаргине в Пермском крае были постоянные межэлитные конфликты, и это не устраивало Администрацию президента».

В 2017 году пройдут прямые выборы глав 14 регионов.