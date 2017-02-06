Следственный комитет заочно предъявил обвинение фигурантам дел о нападениях на российское посольство в Киеве, сообщает официальный сайт ведомства.

Активиста объединения «Свобода» Владимира Назаренко, Владимира Романцова и бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского обвиняют в нападении на посольство России (часть 2 статьи 360 УК России). Назаренко также обвиняют в нарушении статьи 329 УК (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации).

«14 июня 2014 года, обвиняемые, действуя в группе с другими лицами принимали участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания», — заявили в ведомстве.

По оценке СК, ущерб составил 14 млн рублей.

В ведомстве также рассказали о втором нападении на российское посольство. Инцидент произошел в марте 2016 года.

«В рамках расследования второго нападения на посольство, которое произошло в 2016 году, подтвердилась причастность к совершению преступления бывшего сотника «женской сотни» Майдана Ирмы Крат и двух бывших бойцов батальона «Айдар» Сергея Новикова и Александра Высоты», — сказано в заявлении. Крат, Новикова и Высоту также заочно обвиняют в нарушении части 2 статьи 360 УК России.

По версии следствия, активисты, «преследуя цель осложнения международных отношений между Россией и Украиной», бросили в здание диппредставительства четыре бутылки с зажигательной смесью.