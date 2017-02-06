Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не подтверждает, что Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина, передает ТАСС.

«Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение», — сказал Песков.

Ранее в понедельник Виктор Басаргин заявил, что обратится «к президенту о досрочном сложении полномочий». Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. Источник телеканала «Дождь» рассказал, что «при Басаргине в Пермском крае были постоянные межэлитные конфликты, и это не устраивало Администрацию президента».

«Ведомости» сообщили о возможной отставке глав пяти регионов. В их числе был Виктор Басаргин. Источник издания также рассказал, что досрочно свой пост могут покинуть губернаторы Карелии (глава региона Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областях, а также Бурятии (Вячеслав Наговицын).