Заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов может стать новым послом России в США, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, назначение может состояться в течение этого года. Это решение принято еще осенью. Ожидалось, что президентом США станет кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, а отношения между странами останутся напряженными. После победы Дональда Трампа, пишет «Коммерсант», у Антонова сохраняются «самые высокие шансы» занять пост посла.

При этом источник, близкий к окружению Антонова, информацию о назначении назвал неправдой.

С 2008 года пост посла России в США занимает Сергей Кисляк.

Антонов ранее работал в Минобороны, курировал международное сотрудничество. В МИД он перешел в конце декабря прошлого года, занимается вопросами вопросами военно-политической безопасности. Антонов более 30 лет проработал в системе МИД на разных должностях.

В свою очередь, США также должны сменить своего посла в России. Действующий посол Джон Теффт пока не получал предписания уйти в отставку. По информации америанских СМИ, его место может занять советник бывшего президента США Джорджа Буша — младшего по вопросам политики в отношении России Томас Грэм. Также называется имя Ричарда Берта, который занимал должность посла США в Германии в 1985 году.