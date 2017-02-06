Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поддержала предложение запретить скидочные акции на алкогольную продукцию, подтвердили «Новой газете» в ведомстве.

По мнению Поповой, скидочные акции на алкоголь по сути являются рекламой, поэтому должны быть запрещены. В ведомстве не смогли подробнее пояснить свою позицию.

Ранее с инициативой запретить скидки на алкоголь выступили в Госдуме — соответствующие поправки подготовил депутат от фракции ЛДПР Владимир Сысоев.

«Когда покупатель видит в магазинах продукцию со значительными скидками, это стимулирует его на покупку. И одно дело, когда это скидка на йогурт, а не на алкоголь. Проблема алкоголизации населения сегодня стоит на повестке дня, и, когда мы боремся с этим на законодательном уровне, ретейлеры, наоборот, занимаются пособничеством алкоголизму. Тем более что очень часто на такие акции чутко реагирует молодежь», — сказал депутат.

Депутаты от ЛДПР уже не первый раз выступают с антиалкогольными инициативами. Например, они выдвигали идеи убрать спиртное с витрин магазинов.

Кроме того, в январе этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам до 14 июня ужесточить правила розничной торговли лекарствами со спиртом для медицинского и ветеринарного применения. Поводом стало отравление концентратом «Боярышник» в Иркутске — из-за содержашегося в концентрате метилового спирта погибли более 70 человек.

С 2009 года в России устанавливаются минимальные цены на спиртные напитки. Так, в январе этого года Минфин предложил повысить минимальную розничную стоимость водки до 219 рублей за 0,5 литра.

По данным Росстата за 2015 год, в России потребление алкоголя составляло 13,5 литра на человека.