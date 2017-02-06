Депутаты от партии ЛДПР разработали законопроект, который исключает из Уголовного Кодекса статью о неоднократном нарушении порядка организации и проведения митинга, подтвердила «Новой газете» помощница Ярослава Нилова, одного из соавторов законопроекта.

Авторы инициативы Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Сергей Иванов считают, что в 2014 году, когда Уголовный Кодекс был дополнен статьей 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», не учитывалась «степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания».

«В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Отмечается, что «ошибочность, поспешность, недостаточная практическая и теоретическая обоснованность» введения подобного рода статей проявились при рассмотрении судами нескольких уголовных дел. В качестве примера авторы приводят назначение уголовного наказания Ильдару Дадину, указывая при этом, что оног несоразмерно общественной опасности проступка.

В понедельник законопроект об исключении статьи 212.1 из УК направлен в Верховный суд и правительство для получения официальных отзывов.

24 января в Конституционном суде России была рассмотрена жалоба Ильдара Дадина, первого осужденного по уголовной статье о «неправильных митингах» 212.1. УК РФ. Среди многочисленных положений Конституции, которые, по мнению заявителя, нарушаются статьей 212.1 УК РФ, в жалобе перечислены право на свободу мирных собраний, право на свободу выражения мнения, право не быть повторно осужденным за одно и то же деяние.

Решение Конституционного суда будет известно через несколько недель.

Напомним, 7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы. В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет.