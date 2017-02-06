Более половины россиян (54%) высказались против отмены «закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление детей гражданами США. Противоположного мнения придерживается 41% респондентов. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

При этом уровень одобрения закона по-прежнему остается высоким: 71%. Отмечается, что в 2013 году, когда закон вступил в силу, его поддерживали только 54% россиян.

Напомним, Госдума приняла «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление детей из России гражданами США, в декабре 2012 года. Официально причиной стал ряд сообщений о жестоком обращении с усыновленными из России детьми.

17 января, Европейский суд по правам человека назвал необоснованный «закон Димы Яковлева». Страсбургский суд удовлетворил иск 45 американцев, которым запретили усыновление российских детей непосредственно во время самой процедуры. Каждому ЕСПЧ обязал выплатить по 75 тысяч евро плюс судебные издержки.

По мнению министерства иностранных дел России, оснований для корректировки «закона Димы Яковлева» нет. При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение ЕСПЧ «очень взвешенным».