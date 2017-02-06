Режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко смогут вернуться на Украину только в рамках процедуры обмена, считает адвокат Кольченко Светлана Сидоркина. Такой вывод защитник сделала после того, как российское министерство иностранных дел поддержало отказ в выдаче осужденных Украине.

«Если обмен и возможен, то он, скорее всего, может проходить по той же схеме, что и обмен [Геннадия] Афанасьева и [Юрия] Солошенко», — сказала адвокат в разговоре с «Новой газетой».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения Сенцова должны «созреть» определенные условия. Одним из таких условий, считает адвокат, может стать резонанс вокруг дела на международных площадках, в том числе благодаря которому удалось вернуть на Украину Надежду Савченко.

Ранее в понедельник заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил, что Россия повторно отказалась передать Украине осужденных Сенцова и Кольченко. В подтверждение своих слов Петухов опубликовал несколько страниц документа, которые являются ответом российского внешнеполитического ведомства.

В тексте говорится, что Сенцов и Кольченко являются гражданами России, и потому не могут быть выданы.

«Поскольку между Российской Федерацией и Украиной отсутствует международный договор, регулирующий вопросы двойного гражданства, а также в связи с тем, что Кольченко А.А и Сенцов О.Г. являются российскими гражданами, российская сторона не усматривает оснований для их передачи на Украину для дальнейшего отбывания наказания», — сообщается в документе.

Петухов пообещал, что Украина продолжит добиваться возвращения в страну обоих осужденных: как через международные организации, так и через иски в Европейский суд по правам человека.

В конце октября и Минюст России отказался передать Украине Олега Сенцова, осужденного по так называемому делу «крымских террористов».

В России Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Александра Кольченко приговорили к десяти годам. Оба они назвали дело против себя сфабрикованным.