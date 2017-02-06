Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения запретит поставку части медицинских изделий по причине нехватки необходимых документов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Несмотря на то, что на все виды медицинских препаратов и оборудования действуют бессрочные регистрационные удостоверения, согласно постановлению правительства от 2012 года, те производители, которые получили свои удостоверения до этого времени обязаны их заменить до окончания 2016 года.

Однако многие из них не успели продлить необходимые документы, что и стало причиной запрета Росздравназдозорм на ввоз продукции. В пресс-службе по надзору комментировать эту ситуацию «Новой газете» отказались.

За 2015 год Росздравнадзор выдал около 700 регистрационных бланков, за 2016 — 800, подсчитал союз «Медресурс». На данный момент замене подлежат около 16 тысяч бланков. По данным других медицинских ассоциаций, от 10% до 40% компаний не успели заменить бланки из-за чего больше не имеют право ввозить свою продукцию на территорию России. Их отсутствие в первую очередь отразится на государственных больницах: их пациенты являются основным потребителем медицинской продукции.

Напомним, в феврале 2015 года правительство РФ опубликовало список запрещенной к ввозу в Россию медицинской продукции. В документ вошли 46 позиций, начиная от сложного оборудования и протезов и заканчивая марлевыми бинтами и антисептиками.

Елизавета Королькова