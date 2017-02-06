Президент России Владимир Путин назначил Максима Решетникова исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время встречи Путин напомнил Решетникову про его связь с краем.

«Максим Геннадьевич, Вы урожденный пермяк, учились там и начали работать (…) Вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата губернатора (…), — напомнил президент и спросил: — Если я Вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?».

Решетников ответил, что для него «это будет большая честь». Отвечая на следующий вопрос президента («Что Вы считаете первоочередным, самым главным в развитии Пермского края?»), он выделил два направления: социальное (включающее в себя образование и медицину) и развитие экономики, поскольку «Пермь все-таки промышленный, индустриальный хребет страны».

Путин оценил ответы Решетникова как «хорошо», но заметил, что «нерешенных вопросов еще достаточно».

«Надеюсь, все сделаете для того, чтобы оправдать ожидания людей», — сказал президент.

Ранее в понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин,Ю занимавший этот пост с 2012 года, заявил о досрочном сложении своих полномочий. Накануне «Ведомости» сообщили о возможной отставке глав пяти регионов. В их числе был Басаргин.

Максим Решетников с 2009 года работал руководителем администрации губернатора Пермского края. С 2009 по 2010 годы был директором департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства России.

В 2010 году Решетникова назначили первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. В 2012 году назначен мэром столицы на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города.