Почти 100 американских технологических компаний, в том числе Apple, Google и Uber, подготовили экспертное заключение по поводу указа президента США Дональда Трампа запретить въезд в США жителям семи стран. Об этом пишет Washington Post.

«Данный указ – это уход от принципов справедливости и предсказуемости, которые были главными для иммиграционной системы США на протяжении более пятидесяти лет. Он наносит значительный вред американскому бизнесу, инновациям и развитию компаний», – говорится в документе.

Отмечается, что указ Трампа сделает более дорогостоящим найм сотрудников в американские компании.

В создании заключения, которое будет подано в Апелляционный суд США девятого округа, принимали участие 97 компаний, среди которых Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, eBay, Mozilla и другие.

Ранее федеральный суд в городе Сиэтл (штат Вашингтон) ввел временный запрет на выполнение указа Трампа. Теперь апелляционный суд девятого округа рассматривает жалобу Администрации президента США на решение федерального судьи Сиэтла.

Указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США, был подписан в конце января. Он привел к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама.

Первым из других стран на указ Трампа отреагировал Иран. Там в ответ запретили въезд американцам в страну. После этого парламент Ирака проголосовал за запрет на въезд в страну гражданам США

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции в совместном заявлении призвали Трампа продолжить прием беженцев в страну. 2 200 человек, в том числе 12 Нобелевских лауреатов, подписали петицию против указа Трампа о мигрантах.

Для России последствием указа стало ужесточение правил выдачи виз. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать указ, поскольку это «не наше дело».

Сам президент США заявил, что его указ призван защитить страну от международного терроризма.