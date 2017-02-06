Правительство выделило еще 19 млрд рублей на подготовку чемпионата мира по футболу в России 2018. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь в распоряжении организаторов находится 638,84 млрд рублей.

Постановление было принято 31 января, однако в отрытом доступе появилось только 6 февраля.

«Установить, что эксплуатация стадионов для проведения чемпионата мира по футболу в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге, в том числе обеспечение этих стадионов оборудованием, необходимым для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, в соответствии с требованиями ФИФА, осуществляется застройщиком за счет средств федерального бюджета, предусмотренных программой», — говорится в постановлении.

Итого доля финансирования из федерального бюджета составит 350,45 млрд рублей, из региональных — 92,2 млрд. Вклад частных инвесторов — 196,18 млрд руб.

Одним из пунктов статьи расходов станет капитальный ремонт тренировочной базы учебно-тренировочного центра «Новогорск».

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Ранее корректировку расходов на ЧМ-2018 производили в сентябре 2016 года.

Елизавета Королькова