В правительстве Ивановской области опровергли информацию СМИ о возможной отставке губернатора региона Павла Конькова.

«Не видим необходимости комментировать предположения СМИ, опубликованные на основе информации неподтвержденных источников. Глава региона и областное правительство продолжают работу в прежнем режиме, на этой неделе запланирован ряд рабочих поездок губернатора в муниципальные образования региона», — говорится в сообщении пресс-службы, которое поступило в редакцию «Новой газеты».

Как отмечает пресс-служба, «полным ходом идет подготовка к отчету главы региона об итогах работы правительства Ивановской области за минувший год».

Ранее в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что в кремлевском управлении внутренней политики на прошлой неделе обсуждали отставку губернаторов пяти регионов. Так издание анонсировало отставку губернатора Карелии (глава региона Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) области, а также Пермского края (Виктор Басаргин) и Бурятии (Вячеслав Наговицын).

6 февраля стало известно, что Виктор Басаргин покинул свой пост.