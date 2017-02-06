Архангельская колония №3 получит 50 533 рубля от заключенного под стражу юриста Андрея Крекова. Такое решение принял судебный участок №4 октябрьского района города Архангельска, сообщила «Новой газете» супруга осужденного Виктория Крекова.

Год назад, 15 января 2016 года, осужденный объявил голодовку, которая продлилась 27 дней. Таким образом Креков протестовал из-за жестоких условий содержания заключенных. Последние пять дней голодовки Креков провел не только без пищи, но и воды. Его неоднократно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО) и запрещали общаться с другими заключенными. После голодовки юрист был госпитализирован.

Администрация колонии предъявила Крекову счет в размере 21 616 рублей компенсации за материальный ущерб «в результате умышленных действий […] по причинению вреда своему здоровью», а также 28 917 рублей — за медицинское обслуживание, рассказала Виктория Крекова.

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Напомним, что в июле 2015 года архангельского юриста приговорили к году и девяти месяцам лишении свободы. По версии следствия, Креков укусил полицейского во время задержания. Мжчину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.

Илья Горшков