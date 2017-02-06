Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила создать при ведомстве рабочую группу, которая и определит дальнейшую судьбу гомеопатических средств и методов лечения, подтвердили «Новой газете» в министерстве.

По мнению Скворцовой, в лечении стоит использовать только препараты с доказанной клинической эффективностью. А с учетом того, что Российская академия наук признала гомеопатию лженаучной, дальнейшую судьбу метода решит комиссия, в которую войдут в том числе и специалисты в этой области.

Дата заседания новой комиссии пока не определена, пояснили «Новой газете» в Минздраве.

Ранее в понедельник Российская академия наук (РАН) опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». В РАН пришли к выводу, что принципы гомеопатии противоречат известным законам природы, а гомеопатические препараты опасны для здоровья, потому что больные тратят значительные средства на недействующие препараты.

Комиссия посоветовала Минздраву изъять гомеопатические препараты из больниц, а также маркировать упаковки таких препаратов, предупреждая потребителей о их недоказанной эффективности.

В декабре Национальный совет по гомеопатии проиграл суд против журнала «Вокруг света». Совет оспаривал материал Аси Казанцевой «Растворенная магия», в котором автор критиковала гомеопатию.