Служба безопасности Украины не запрещала въезд российскому актеру Станиславу Садальскому на территорию страны, заявили в пресс-центре СБУ, передает Интерфакс.

Накануне Садальский сообщил, что Украина отказала ему во въезде. Пост вышел с заголовком: «В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают».

Внутри Садальский опубликовал копию обращения одесской общественной организации «Совет общественной безопасности» к СБУ. В документе причина запрета объяснялась проявлением с его стороны «антиукраинского настроя», а также выступлениями в Крыму в 2016 году.

В Киеве на 3 марта запланирован спектакль «В джазе только женщины» с участием Садальского.

Напомним, на Украине существует так называемый «черный список» деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины», в него, в частности, внесены Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум и другие. Всего в списке более 80 имен.

Илья Горшков