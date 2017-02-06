Невеста бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина Рейферт отозвала из суда свою жалобу на действия следствия, препятствовавшего заключению брака в следственном изоляторе.

Это, как пояснил «Новой газете» адвокат Белых Андрей Грохотов, связано с тем, что в здании суда Рейферт вручили официальный ответ следствия на ее жалобу.

«Сейчас она оценивает этот ответ и намерена его обжаловать», — добавил адвокат.

Напомним, последний отказ в разрешении свидания для регистрации брака Рейферт вручили 27 января.

Ранее, отвечая на вопрос «Новой газеты», Екатерина Рейферт поясняла: «Объяснения [следствия] сводятся к моему статусу свидетеля. С учетом того, что свидетелем я стала сразу после подачи нами заявления о регистрации брака, а ценности в своих показаниях в контексте дела не вижу никакой. Нас со следствием ждет долгое и неприятное разбирательство на этот счет и давления на Никиту Юрьевича [Белых] такими изуверскими методами. Сугубо на мой взгляд, ничего, кроме траты времени, эта стратегия поведения следствия никому не даст, потому как свидетель я так себе, и проверить это уполномоченным органам достаточно просто».

Самого Никиту Белых недавно этапировали из СИЗО «Лефортово» в стационар «Матросской тишины», где он должен пройти медобследование.

Экс-губернатор ранее пояснял, что в СИЗО у него обострились хронические заболевания: «У меня изначально на фоне невралгии произошло защемление нерва, на него, видимо, наложилось варикозное расширение вен. [...] По факту не могу наступать на ногу. Меня [в «Лефортово»] осмотрели тюремные хирург и невропатолог. Я пью все таблетки, что они прописали, но не помогает. По-моему, они мне просто дают обезболивающие, чтобы я спал (ведь до этого не мог даже заснуть от боли)».

Никиту Белых задержали в конце июня прошлого года в Москве при получении 150 тысяч евро наличных от владельца «Нововятского лыжного комбината» Юрия Зюдхаймера. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит 15 лет лишения свободы. Сам политик отрицает свою вину.