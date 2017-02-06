Российский политолог Александр Кынев положительно оценил назначение Максима Решетникова исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

«Хорошая новость в том, что это не силовик. В этом большой плюс. Можно сказать, что региону повезло», — считает эксперт.

Публикуем полную оценку ситуации от политолога.

Александр Кынев политолог

— Хорошая в новость в том, что это не силовик. В этом большой плюс. Можно сказать, что региону повезло. В регионах, где этим летом назначили силовиков, — Кировская, Ярославская области — сейчас ситуация мягко говоря тяжелая. Там [наблюдается] крайнее недовольство [назначенцем], [его] неумение с кем-то коммуницировать, довольно неуклюжие [с его стороны] публичные действия, местные элиты недовольны и так далее. Думаю, и Киров и Ярославль еще ждут крайне негативные последствия.

Уход Басаргина обсуждался давно. Надо понимать, что регион [Пермский] довольно крупный, и назначение — это часть федеральных политических раскладов, борьба между элитами. Басаргин исторически всегда считался политическим союзником Собянина. И Басаргин, и Собянин — выходцы из одной и той же команды. В этом смысле назначение Решетникова вместо Басаргина сохраняет Пермский край в условно «собянинской орбите».

При этом он [Решетников] кандидат еще и местный, отлично знающий регион, соответственно, можно предположить, что он не будет там ломать много дров. Можно предположить и то, что в силу этого его контакты с местными элитами будут лучше.

Проблема Басаргина была — полное игнорирование региональной идентичности, очень тяжелые конфликтные отношения с местной общественностью. Самая известная и печальная история — судьба музея, посвященного ГУЛАГу. При нем были похоронены многие общественные инициативы. Например, фестиваль «Пилорама». Но я не готов сказать, появится ли второй шанс у этих и других площадок с приходом Решетникова. Я не помню других случаев в регионах, чтобы что-то возвращалось.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин назначил Решетникова исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Новый глава региона в разговоре с президентом назвал это «большой честью».

На посту главы региона Решетников сменил Виктора Басаргина, который заявил о досрочном сложении полномочий. Отставку Басаргина прогнозировали многие СМИ.

Максим Решетников с 2009 года работал руководителем администрации губернатора Пермского края. С 2009 по 2010 годы был директором департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства России.

В 2010 году Решетникова назначили первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. В 2012 году назначен мэром столицы на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города.