Главный раввин Сочи Арье Эделькопф заявил, что ему и его семье грозит депортация из России из-за нарушения закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Речь идет о выступлении иностранным гражданином за насильственное изменение основ конституционного строя, иные действия, которыми он создает угрозу безопасности страны или ее граждан.

Раввин Эделькопф живет в Сочи уже 15 лет по визе, выдаваемой на один год, и разрешению на временное проживание. 1 января этого года он получил извещение, в котором значилось, что ему, его жене и их малолетним детям аннулировано разрешение на временное проживание.

В документе содержалось требование о выезде раввина и его семьи в течение 15 дней, а также предупреждение о принудительном выдворении его из страны в случае отказа выехать добровольно.

Сторонники раввина обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в ситуации. В письме Арье Эделькопфа называют «законопослушным лицом, никогда не совершавшим никаких правонарушений и преступлений ни на территории нашей страны, ни за ее пределами».

Как подсчитал Интерфакс, с 2003 года из России депортировали шесть раввинов. А в конце января 2017 года был задержан раввин московской общины Среди Своих Йосеф Херсонский — его обвиняли в нарушении миграционного законодательства, однако суд снял с него все обвинения.