Главного раввина Сочи собрались депортировать из России
Ольга Просвироваглава службы информации
Главный раввин Сочи Арье Эделькопф заявил, что ему и его семье грозит депортация из России из-за нарушения закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Речь идет о выступлении иностранным гражданином за насильственное изменение основ конституционного строя, иные действия, которыми он создает угрозу безопасности страны или ее граждан.
Раввин Эделькопф живет в Сочи уже 15 лет по визе, выдаваемой на один год, и разрешению на временное проживание. 1 января этого года он получил извещение, в котором значилось, что ему, его жене и их малолетним детям аннулировано разрешение на временное проживание.
В документе содержалось требование о выезде раввина и его семьи в течение 15 дней, а также предупреждение о принудительном выдворении его из страны в случае отказа выехать добровольно.
Сторонники раввина обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в ситуации. В письме Арье Эделькопфа называют «законопослушным лицом, никогда не совершавшим никаких правонарушений и преступлений ни на территории нашей страны, ни за ее пределами».
Как подсчитал Интерфакс, с 2003 года из России депортировали шесть раввинов. А в конце января 2017 года был задержан раввин московской общины Среди Своих Йосеф Херсонский — его обвиняли в нарушении миграционного законодательства, однако суд снял с него все обвинения.