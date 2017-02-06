Роскомнадзор принял решение о блокировке британского аукционного дома Bonhams из-за фотографий Джока Стерджеса. По мнению надзорного ведомства, одна из фотографий всемирно известного портретиста является символом пропаганды детской порнографии, сообщает портал Роскомсвобода.

Так как ссылка на лот с картиной была помещена в реестр запрещенных сайтов, под угрозой может оказаться допуск ко всему сайту на территории России.

В разговоре с представителями аукционого дома «Новая газета» выяснила, что в Bonhams не знали о блокировке. Свой комментарий по данному поводу они обещали позднее направить в редакцию.

Ранее российские чиновники, в частности детский омбудсмен Анна Кузнецова, глава комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков, сенатор Елена Мизулина, неоднократно подвергали критике работы Джока Стерджеса.

После того, как Мизулина высказала возмущение «публичной демонстрацией детской порнографии», а Кузнецова инициировала проверку, выставка «Джок Стерджес. Без смущения» в Москве была закрыта.

В Европе Стерджес также подвергался гонениям. В частности, в 1990 году на его выставке в Сан-Франциско, в зал ворвались агенты ФБР и обвинили фотографа в пропаганде педофилии. Однако за Джока вступилось художественное сообщество и тому не предъявили никаких обвинений.

Елизавета Королькова