Федеральная служба безопасности России ввела порядок сбора отпечатков пальцев и ДНК при пересечении границы у подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В опубликованном документе говорится, что сбор отпечатков пальцев, получение биологического материала и осуществление обработки геномной информации будет проводиться при наличии у пересекающих границу лиц признаков, указывающих на возможность их «склонения к террористической деятельности, вербовки или вовлечения иным способом в террористическую деятельность».

В документе уточняется, что «сканирование папиллярных узоров пальцев и ладоней рук человека, позволяющие установить его личность, а также получение биоматериалов для обработки геномной информации (мазок на ватный тампон с внутренней стороны щеки) будет проводиться «в специально отведенных помещениях в пунктах пропуска на границе».

Согласно документу, сотрудники служб безопасности перед началом процедуры обязаны подробно объяснить основания проведения указанных мероприятий (при необходимости — привлекая «лицо, владеющее соответствующим иностранным языком, техникой общения с глухими, немыми, глухонемыми»).

Полученный в результате специальных процедур материал будет в течении суток отправлен в подразделения органов безопасности.

Хранением полученной геномной информации будет заниматься криминаличестическое подразделение ФСБ.

Полученные биометрические данные и геномная информация должны храниться «в условиях, исключающих возможность их утраты, повреждения, искажения или несанкционированного доступа к ним», также они «уничтожаются после достижения контролируемым лицом 80 лет или по истечении 15 лет со дня установления факта смерти контролируемого лица».

Ранее сообщалось, что МВД работает над вопросом создания единой базы отпечатков пальцев всех иностранцев, въезжающих на территорию России.

«Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих», — сообщала в январе начальник главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова.