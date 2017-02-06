Астраханский суд вынес первый в России приговор по «закону Яровой»
Кировский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор за недоносительство по «закону Яровой». Об этом сообщает «Интерфакс».
Суд признал виновным жителя Астрахани Улукбека Гафурова по статье 205.6 УК РФ и обязал его выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.
«Установлено, что [Гафуров], обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы», — сказала представитель областной прокуратуры Юлия Свитина.
Представитель также заявила, что данное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ Архангельской области.
По данным управления, Гафуров не сообщил о действиях своего знакомого, гражданина Киргизии Равшана Акбарова, которого в декабре прошлого года признали виновным по статье 205.3 УК РФ и ч.2 ст.208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).
Этот приговор стал первым, вынесенный по статье «несообщение о преступлении», которая появилась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 году «пакета Яровой».
В январе 2017 года в Чечне возбудили уголовное дело по статье о недоносительстве. Тогда, по версии следствия, Асхаб Хизриев, «обладая достоверной информацией» о планах своего знакомого Фарида Сафина уехать на войну в Сирию, не сообщил об этом в правоохранительные органы. На данный момент идет расследование по этому делу: Хизриеву грозит до года лишения свободы.
Елизавета Королькова