Кировский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор за недоносительство по «закону Яровой». Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд признал виновным жителя Астрахани Улукбека Гафурова по статье 205.6 УК РФ и обязал его выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.

«Установлено, что [Гафуров], обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы», — сказала представитель областной прокуратуры Юлия Свитина.

Представитель также заявила, что данное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ Архангельской области.

По данным управления, Гафуров не сообщил о действиях своего знакомого, гражданина Киргизии Равшана Акбарова, которого в декабре прошлого года признали виновным по статье 205.3 УК РФ и ч.2 ст.208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).

Этот приговор стал первым, вынесенный по статье «несообщение о преступлении», которая появилась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 году «пакета Яровой».

В январе 2017 года в Чечне возбудили уголовное дело по статье о недоносительстве. Тогда, по версии следствия, Асхаб Хизриев, «обладая достоверной информацией» о планах своего знакомого Фарида Сафина уехать на войну в Сирию, не сообщил об этом в правоохранительные органы. На данный момент идет расследование по этому делу: Хизриеву грозит до года лишения свободы.

Елизавета Королькова