В Федеральной службе безопасности России разъяснили цели установления пограничной зоны на российско-белорусском участке границы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что «указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей».

При этом установление пограничной зоны не предусматривает пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе России с Белоруссией. Региональные управления ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях теперь должны установить на границе предупреждающие знаки и определить время и места въезда в пограничную зону.

Отметим, что ранее пограничной зоны на границах субъектов Российской Федерации с Белоруссией не было. В Брянской области существовала пограничная зона только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Эстонией и Латвией.

Позднее Лукашенко в ходе пресс-конференции обвинил главу ФСБ Бортникова в попрании государственных переговоров.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов», — заявил Лукашенко.