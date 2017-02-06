Трамп счел результаты опросов СМИ подтасованными
Президент США Дональд Трамп назвал фальшивыми результаты опросов СМИ о неодобрении гражданами его политики. Об этом он написал в своем твиттере.
Речь идет об опросах, предсказывающих его поражение на выборах и непопулярность принятых им решений.
Это не первый случай, когда президент США обвиняет СМИ в подтасовке результатов. Ранее Трамп также обвинял в фальсификации результатов социологические компании.
«Те же люди, которые делали фальшивые предвыборные опросы, и в итоге так ошиблись, теперь составляют рейтинги одобрения. Они фальшивые как и раньше», — писал он.
В начале февраля были опубликованы результаты опроса CNN/ORC, согласно которым 53% респондентов выступают против временного запрета на въезд для граждан семи мусульманских стран и приостановки приема беженцев. Результаты другого опроса показали, что политику президента США одобряют только 40% граждан.
Елизавета Королькова