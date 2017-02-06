Президент США Дональд Трамп назвал фальшивыми результаты опросов СМИ о неодобрении гражданами его политики. Об этом он написал в своем твиттере.

«Все негативные опросы — это фальшивки, как и предвыборные опросы CNN, ABC, NBC. Простите, но народ хочет безопасности на границе и усиленных проверок», — написал Трамп.

Речь идет об опросах, предсказывающих его поражение на выборах и непопулярность принятых им решений.

Это не первый случай, когда президент США обвиняет СМИ в подтасовке результатов. Ранее Трамп также обвинял в фальсификации результатов социологические компании.

«Те же люди, которые делали фальшивые предвыборные опросы, и в итоге так ошиблись, теперь составляют рейтинги одобрения. Они фальшивые как и раньше», — писал он.

В начале февраля были опубликованы результаты опроса CNN/ORC, согласно которым 53% респондентов выступают против временного запрета на въезд для граждан семи мусульманских стран и приостановки приема беженцев. Результаты другого опроса показали, что политику президента США одобряют только 40% граждан.

Елизавета Королькова