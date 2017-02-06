Министерство сельского хозяйства России готовит меры по ограничению импорта виноматериалов.

«Сегодня Минсельхозом России ведется работа по стимулированию отечественных производителей закладывать больше виноградников, развивать настоящее виноделие, чтобы это было выгоднее, чем производить винодельческую продукцию из импортного виноматериала», — ответили «Новой газете» в ведомстве.

Одной из мер, которые могут ограничить импорт виноматериалов, назвали увеличение пошлины.

«В целях поддержки наших производителей и потребителей Минсельхоз России выступил с предложением указывать на бутылках не только страну происхождения вина, но и где выращено сырье для его производства», — сказано в сообщении. По мнению ведомства, это создаст «равные конкурентные условия для производителей вина».

По оценкам Минсельхоза, до 2020 года необходимо заложить около 50 тысяч га новых виноградников, это «даст 200 тысяч тонн винограда (через 10 лет) и позволит полностью заместить импортный виноматериал».