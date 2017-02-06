Состояние здоровья координатора движения «Открытая Россия» Владимира Кара-Мурзы начало улучшаться, передает Интерфакс.

«У него заработал мочевой пузырь, почки снова начали отсеивать кровь», —его отец Владимир Кара-Мурза-старший.

Владимира Кара-Мурзу госпитализировали 2 февраля на скорой помощи в одну из московских больниц. По словам Прохорова, у него наблюдаются те же симптомы, что и в прошлый раз при отравлении.

В настоящее время он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Следственный комитет проводит проверку в связи с госпитализацией Владимира Кара-Мурзы-младшего.