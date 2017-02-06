В Авдеевке Донецкой области Украины восстановили водоснабжение и электроэнергию, передает Интерфакс.

Восстановлена работа школ и детских садов.

Однако в пяти населенных пунктах электроснабжение отсутствует. Речь идет о селах Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное и Каменка.

Накануне ОБСЕ сообщила о гибели мирных жителей при обстрелах Авдеевки и Донецка. По информации специальной мониторинговой миссии, обе стороны конфликта нарушили Минские соглашения.

Бои в районе Авдеевки и Донецка продолжаются уже несколько суток. Совет Безопасности ООН призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня в Донбассе и выразил «свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».