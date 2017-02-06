Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон извинился за то, что его супруга Пенелопа была трудоустроена в парламент, передает Би-би-си.

Он признал, что назначение было ошибкой, отметив, что такая практика законна. Политик пообещал опубликовать таблицу вознаграждений, которые получила Пенелопа Фийон во время работы в парламенте.

В январе газета Canard enchaîné обвинила жену Фийона в получении 600 тысяч евро за работу, которую она не выполняла. Ее заподозрили в злоупотреблениях государственными фондами, а также незаконном присвоении активов на должности парламентского помощника своего мужа.

Французская национальная финпрокуратура в тот же день открыла предварительное расследование.

Фийон отверг обвинения, заявив, что, таким образом его недоброжелатели «пытаются встретиться» с ним.