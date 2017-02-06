Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины Александр Хуг рассказал, что вблизи Мариуполя появились новые «горячие точки», передает Интерфакс.

По данным ОБСЕ, возле Мариуполя установлены реактивные системы залпового огня (РСЗО). Хуг не уточнил, кому из сторон принадлежит РСЗО.

«Мы отмечаем, что в районе севера и районы к северо-западу от Мариуполя снова стали "горячей точкой", и также мы видели, что по обе стороны там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня, и это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие», — заявил Хуг.

Накануне Хуг рассказал, что Украина нарушила Минские соглашения и сосредоточила на линии разграничения в Донбассе ударную войсковую группировку. Наблюдатели подтвердили гибель нескольких мирных жителей при обстрелах Авдеевки и Донецка.

Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и попытках наступления на линии соприкосновения. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, у России есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские «самостийные отряды».