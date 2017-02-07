Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал президенту России заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

«Считаю, что честно отработал, не стал ждать до мая. Заявление написал именно сейчас с просьбой освободить меня от занимаемой должности и использовать мой потенциал на государственной должности для того, чтобы я мог приносить пользу и стране и республике», — сказал Наговицын на встрече с журналистами.

Он добавил, что сейчас у него нет места, куда бы он мог уйти работать.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила о возможной отставке глав пяти регионов. В их числе был Вячеслав Наговицын.

Собеседник издания также рассказал, что досрочно свой пост могут покинуть главы Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) области, а также губернатор Пермского края (Виктор Басаргин).

В понедельник Басаргин уже заявил, что обратится «к президенту о досрочном сложении полномочий». В то же время в правительстве Ивановской области заявили, что Коньков в отставку не собирается, а информация об отставке глав регионов, которая появилась в СМИ, была получена из неподтвержденных источников.