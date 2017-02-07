Эксперты создали математическую модель последнего полета Ту-154 Минобороны, чтобы установить причину крушения. Об этом пишет «Коммерсант».

Как сообщает издание, в модель заложена траектория полета самолета, полученные с «черных ящиков» параметры работы его систем, включая режим двигателей и положение рулей. Это поможет экспертам рассчитать две неизвестные величины: взлетный вес самолета и его центровку. При помощи таких данных можно будет подтвердить или опровергнуть ранее выдвинутые версии о причинах катастрофы.

Среди факторов, которые могли поспособствовать крушению Ту-154 — перегрузка самолета и неправильное распределение пассажиров на борту. Отмечается, что математическая модель также покажет точную картину падения самолета и даст ответ на вопрос о том, могли ли пилоты спасти пассажиров и экипаж.

До сих пор нет единой версии о причинах крушения Ту-154. Считается, что падение самолета могло произойти из-за ошибки военных летчиков, преждевременно убравших закрылки. Тем не менее у исследователей пока не хватает материалов для подтверждения данного предположения.

В конце января стало известно, что к расследованию авиакатастрофы присоединились эксперты Межгосударственного авиационного комитета, так как в их научно-техническом центре есть оборудование, которое позволяет анализировать записи бортовых самописцев различных поколений, включая Ту-154.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что во время расследования возникли проблемы с бортовым самописцем, который является «катушечным магнитофоном образца 1980-х, и для получения с него полноценной информации сегодня не осталось ни оборудования, ни специалистов».

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).