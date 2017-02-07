Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о пытках и казнях на территории правительственной тюрьмы «Сайедная» в Сирии.

По данным правозащитников, с 2011 по 2015 год в тюрьме были повешены более 13 тысяч человек. Данная информация была получена в результате опроса десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. Как стало известно, людей казнили группами, иногда по 50 человек, а тела хоронили в братских могилах.

Отмечается, что основанием для смертного приговора часто служили показания, данные под пытками. Подсудимым не предоставляли адвокатов и казнили спустя несколько минут после вынесения приговора.

Кроме того, опрошенные Amnesty International бывшие заключенные признавались, что были изнасилованы. Также они рассказали, что в камерах каждый день умирало по несколько человек от побоев и пыток.

Amnesty International уже публиковала доклад о злоупотреблениях в тюрьме «Сайедная» в 2016 году, однако президент Сирии Башар Асад опроверг обвинения. Он заявил, что применение пыток противоречит интересам официальной власти, так как настраивает население против правительства.

5 февраля Башар Асад продлил действие указа об амнистии сдавшихся боевиков до июля. Согласно указу, лица, принимающие участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, освобождаются от преследования, если сдадут свое оружие правоохранительным органам или полиции.