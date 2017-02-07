Заместитель министра экономического развития Николай Подгузов предложил компенсировать операторам расходы на реализацию «закона Яровой» из фонда универсальных услуг связи. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на его письмо в аппарат правительства.

Документ был подготовлен к заседанию по вопросу совершенствования системы оказания универсальных услуг связи, которое должно состояться на этой неделе.

Как пишет издание, все российские операторы отчисляют в фонд услуг 1,2% своей выручки, эти средства идут в бюджет, а государство выделяет аналогичную сумму «Ростелекому» на устранение цифрового неравенства, В том числе на эти деньги строятся линии связи и точки доступа в малонаселенных регионах. Отмечается, что проект недофинансирован и долгое время реализовывался за счет самого «Ростелекома».

Два собеседника газеты среди представителей операторов считают,что средств из фонда не хватит для компенсации расходов на хранение данных в рамках «пакета Яровой». В «Мегафоне» инициативу Минэкономразвития поддерживают.

В январе министерство связи и массовых коммуникаций предложило силовикам сократить объем информации, хранимой в рамках «пакета Яровой» в 10 раз. К избыточной информации решили относить видеозаписи в видео, IP-телевидение, торренты и «целый ряд других очень тяжелых для хранения информационных ресурсов».

В «Вымпелкоме», предоставляющем услуги под брендом «Билайн», тогда заявили, что даже в этом случае, затраты на исполнение закона превысят годовую выручку компании.

Напомним, поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, президент Владимир Путин подписал их 7 июля. Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.