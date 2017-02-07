Минэкономразвития предложило компенсировать операторам расходы на «закон Яровой»
Заместитель министра экономического развития Николай Подгузов предложил компенсировать операторам расходы на реализацию «закона Яровой» из фонда универсальных услуг связи. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на его письмо в аппарат правительства.
Документ был подготовлен к заседанию по вопросу совершенствования системы оказания универсальных услуг связи, которое должно состояться на этой неделе.
Как пишет издание, все российские операторы отчисляют в фонд услуг 1,2% своей выручки, эти средства идут в бюджет, а государство выделяет аналогичную сумму «Ростелекому» на устранение цифрового неравенства, В том числе на эти деньги строятся линии связи и точки доступа в малонаселенных регионах. Отмечается, что проект недофинансирован и долгое время реализовывался за счет самого «Ростелекома».
Два собеседника газеты среди представителей операторов считают,что средств из фонда не хватит для компенсации расходов на хранение данных в рамках «пакета Яровой». В «Мегафоне» инициативу Минэкономразвития поддерживают.
В январе министерство связи и массовых коммуникаций предложило силовикам сократить объем информации, хранимой в рамках «пакета Яровой» в 10 раз. К избыточной информации решили относить видеозаписи в видео, IP-телевидение, торренты и «целый ряд других очень тяжелых для хранения информационных ресурсов».
В «Вымпелкоме», предоставляющем услуги под брендом «Билайн», тогда заявили, что даже в этом случае, затраты на исполнение закона превысят годовую выручку компании.
Напомним, поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, президент Владимир Путин подписал их 7 июля. Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.