В Омской области депутатам городского Совета запретили трудоустраивать в качестве помощников своих близких родственников. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В результате проверки выяснилось, что более чем у десяти местных депутатов помощниками являлись их близкие родственники.

Прокуратура Омской области установила в этом факты возникновения конфликта интересов, так как по представлению депутата заключается трудовой договор с помощником, определяется размер оклада, учитывается рабочее время и предоставляется оплачиваемый отпуск.

«Приведенные обстоятельства способствуют возникновению конфликта интересов, в связи с чем прокуратура внесла в Омский городской Совет представление, а также разработала и направила в представительный орган местного самоуправления проект решения, предусматривающий запрет на трудоустройство помощником депутата его близких родственников и свойственников», — говорится в сообщении.

Разработанный прокуратурой проект решения был принят депутатами во втором чтении.