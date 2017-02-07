Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с операторами мобильной связи об отмене национального роуминга, передает RNS со ссылкой на заместителя главы службы Анатолия Голомолзина.

Он объяснил, что национальный роуминг — это, когда абонент приезжает в регион, где не работает его сотовый оператор. Для оказания услуг он должен воспользоваться сетью другого оператора. В частности, он привел в пример Крым.

«Мы договорились, что кардинально эту тему закроем применительно к Крыму. В первом квартале этого года проблема национального роуминга не должна существовать для абонентов, выезжающих в Крым. В течение 2017 года в России эта тема роуминга будет решена в целом по стране», — сказал Голомолзин.

По его мнению, внутрисетевой роуминг, когда абонент находится в поездке по России, но пользуется услугами «домашнего» оператора, «даже терминологически не может называться роумингом». Поэтому ФАС договорилась не использовать этот термин.

Голомолзин добавил, что компании будут стремиться к тому, чтобы стоимость связи не отличались в зависимости от того, куда абонент перемещается в пределах сети.

Ранее ФАС предлагала Минкомсвязи отказаться от национального роуминга. Глава Ведомства Игорь Артемьев говорил, что ФАС может принять меры в отношении мобильных операторов, если они не отменят тарификацию роуминга на территории Крыма и в некоторых регионах Дальнего Востока.